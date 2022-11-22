По делу о пожаре на цветочном складе в Москве задержаны двое

В рамках расследования уголовного дела о пожаре в здании склада вблизи Ленинградского вокзала в Москве следователи задержали специалиста по охране труда и пожарной безопасности Владимира Коновалова, а также учредителя и гендиректора ООО «Ново Флоре» Антона Мачелюка, арендующего сгоревшие складские помещения. Об этом сообщается 22 ноября в Telegram-каналe Следственного комитета РФ.

«Следователями проведен их допрос и предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи совместно с криминалистами продолжают работать на месте происшествия. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.



Ход и результаты расследования поставлены председателем СК России на контроль в центральном аппарате ведомства.

Пожар возник днем 20 ноября на двухэтажном кирпичном цветочном складе на Комсомольской площади. Потушить пламя удалось только спустя девять часов. В 22:03 пожарные ликвидировали открытое горение. В 23:55 пожар был полностью ликвидирован.

В результате возгорания обрушились межэтажные перекрытия между первым и вторым этажами на площади 700 кв. м. Кроме того, при пожаре на цветочном складе от огня пострадал еще один склад, принадлежащий отделу МВД России. По данным «Известий», возгорания на складе МВД не было, однако пожар в соседнем здании нанес предметам, хранящимся на складе, урон.

Из-под завалов спасатели извлекли тела семерых погибших.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

22 ноября в экстренных службах сообщили, что причиной пожара складе могли стать нарушения при проведении сварочных работ.

Накануне в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что неисправность электропроводки и ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами рассматриваются как одни из основных причин пожара.