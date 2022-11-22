WP: Associated Press уволило корреспондента, сообщившего о «российских ракетах» в Польше

Агентство Associated Press (AP) уволило корреспондента Джеймса ЛаПорту, который написал о падении «российских ракет» на территории Польши. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что в статье ЛаПорта сослался на одного высокопоставленного сотрудника разведки США. Данные AP распространили другие агентства и телеканалы, включая Reuters и Fox News.

В итоге на следующий день AP удалило материал. Вместо него появилась заметка редактора, в которой говорилось, что источник был неверен и ракеты, скорее всего, были выпущены Украиной.

После инцидента в редакции провели расследование, в результате которого журналист был уволен. ЛаПорта не дал комментарий по поводу случившегося.

Ранее, 19 ноября, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько заявил «Известиям», что возникшие в результате ракетного инцидента в Польше разногласия между Западом и Украиной являются лишь нежеланием Европы вступать в прямую военную конфронтацию с РФ. По его мнению, коллективный Запад вполне устраивает текущий формат конфронтации — непрямой прокси-формат, где Украина используется в качестве полигона.

Газета Global Times указала в свою очередь, что в США и Европе нарастает усталость от конфликта на Украине. А инцидент с падением ракет стал очередным эпизодом, усиливающим раскол на Западе.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании ракеты в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека.

Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к падению ракеты, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Также в ведомстве сообщили, что снимки обломков ракеты, обнаруженной в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

16 ноября президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал реакцию Запада очередным взрывом «оголтелой русофобии», которая не основана на реальных данных.