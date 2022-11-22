Реклама
Прямой эфир
Авто
В России появился кроссовер Kia Telluride
Авто
Полноценное производство Lada Largus начнется не ранее осени 2023 года
Общество
По делу о пожаре на цветочном складе в Москве задержаны двое
Здоровье
Свыше 40% россиян прошли вакцинацию от гриппа с начала сезона
Мир
Politico узнало о возможном содержании девятого пакета санкций ЕС против РФ
Авто
«Автотор» готов возобновить работу с прежними партнерами
Общество
22 ноября может стать самым влажным в Москве за последние 73 года
Мир
Associated Press уволило писавшего об инциденте с ракетой в Польше журналиста
Происшествия
Сварочные работы могли стать причиной пожара на цветочном складе в Москве
Туризм
Индия отменила все ковидные ограничения на въезд
Мир
В НАТО признали неготовность альянса ответить России
Мир
В Косово на 48 часов отложили введение штрафов за сербские номера по просьбе США

WP: Associated Press уволило корреспондента, сообщившего о «российских ракетах» в Польше

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Агентство Associated Press (AP) уволило корреспондента Джеймса ЛаПорту, который написал о падении «российских ракет» на территории Польши. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Пришли с прилетом: НАТО не подтвердило причастность РФ к инциденту в Польше
Почему западные лидеры не спешили с выводами и может ли эта ситуация привести к деэскалации

Отмечается, что в статье ЛаПорта сослался на одного высокопоставленного сотрудника разведки США. Данные AP распространили другие агентства и телеканалы, включая Reuters и Fox News.

В итоге на следующий день AP удалило материал. Вместо него появилась заметка редактора, в которой говорилось, что источник был неверен и ракеты, скорее всего, были выпущены Украиной.

После инцидента в редакции провели расследование, в результате которого журналист был уволен. ЛаПорта не дал комментарий по поводу случившегося.

Ранее, 19 ноября, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько заявил «Известиям», что возникшие в результате ракетного инцидента в Польше разногласия между Западом и Украиной являются лишь нежеланием Европы вступать в прямую военную конфронтацию с РФ. По его мнению, коллективный Запад вполне устраивает текущий формат конфронтации — непрямой прокси-формат, где Украина используется в качестве полигона.

Газета Global Times указала в свою очередь, что в США и Европе нарастает усталость от конфликта на Украине. А инцидент с падением ракет стал очередным эпизодом, усиливающим раскол на Западе.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании ракеты в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека.

Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к падению ракеты, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Также в ведомстве сообщили, что снимки обломков ракеты, обнаруженной в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

16 ноября президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал реакцию Запада очередным взрывом «оголтелой русофобии», которая не основана на реальных данных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022