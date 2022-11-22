Уголовное дело возбудили после массового отравления в школе в Приамурье
Следственный комитет возбудил уголовное дело после массового отравления в школе в Амурской области. Расследование находится под контролем прокуратуры.
Случаи отравления были зарегистрированы в селе Ромны 21 октября. В общей сложности заболели 23 человека, в основном это дети в возрасте от семи до 17 лет. Роспотребнадзор пришел к выводу, что источником заболевания стал сотрудник пищеблока образовательного учреждения. Об этом сообщает Амурская служба новостей.
Уголовное дело возбуждено в связи с нарушениями санитарно-эпидемиологических правил. У всех заболевших выявлен норовирус. После массового отравления школу перевели на дистанционное обучение.
16 ноября сообщалось об отравлении 16 учеников школы в Острове (Псковская область) химическим веществом. В помещениях распылили газовый баллончик.