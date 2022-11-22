В МИЦ «Известия» обсудят трудоустройство и адаптацию людей с «невидимой инвалидностью»

24 ноября в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Невидимая инвалидность: вызовы и решения».

Что такое «невидимая инвалидность»? Когда здоровье сотрудника перестает быть его личным делом и становится проблемой работодателя? Нужно ли включать проблему «невидимой инвалидности» в программу корпоративной социальной ответственности? Как создать благоприятную психологическую среду для сотрудников?

Участники:

Ануш Овсепян, генеральный директор Фонда борьбы с лейкемией;

Елена Мартынова, директор по развитию, сооснователь Everland;

Екатерина Котова, управляющий консультант рекрутинговой компании GetExperts;

Ольга Грицай, юрист, эксперт в медицинском и трудовом праве;

Елизавета Смирнова, стажер департамента развития персонала «Авито»;

Екатерина Трунова, руководитель отдела привлечения персонала АО «БИОКАД»;

Илья Шаров, директор проекта «Яндекса» «Помощь рядом»;

Ирина Холкина, руководитель службы равных консультантов Фонда борьбы с лейкемией;

Галина Ветошкина, директор по персоналу «Додо пицца»;

Айгюн Курбанова, основатель Школы карьерного менеджмента;

Ольга Сорина, клинический психолог, руководитель социальных проектов;

Наталья Назарова, психолог, специалист по корпоративной психологии.

Участники конференции обсудят лучшие практики по трудоустройству и учету особенностей работников с «невидимыми» ограничениями по здоровью в России.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номер паспорта.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.