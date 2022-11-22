В МИЦ «Известия» обсудят трудоустройство и адаптацию людей с «невидимой инвалидностью»
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- В МИЦ «Известия» обсудят трудоустройство и адаптацию людей с «невидимой инвалидностью»
24 ноября в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Невидимая инвалидность: вызовы и решения».
Что такое «невидимая инвалидность»? Когда здоровье сотрудника перестает быть его личным делом и становится проблемой работодателя? Нужно ли включать проблему «невидимой инвалидности» в программу корпоративной социальной ответственности? Как создать благоприятную психологическую среду для сотрудников?
Участники:
- Ануш Овсепян, генеральный директор Фонда борьбы с лейкемией;
- Елена Мартынова, директор по развитию, сооснователь Everland;
- Екатерина Котова, управляющий консультант рекрутинговой компании GetExperts;
- Ольга Грицай, юрист, эксперт в медицинском и трудовом праве;
- Елизавета Смирнова, стажер департамента развития персонала «Авито»;
- Екатерина Трунова, руководитель отдела привлечения персонала АО «БИОКАД»;
- Илья Шаров, директор проекта «Яндекса» «Помощь рядом»;
- Ирина Холкина, руководитель службы равных консультантов Фонда борьбы с лейкемией;
- Галина Ветошкина, директор по персоналу «Додо пицца»;
- Айгюн Курбанова, основатель Школы карьерного менеджмента;
- Ольга Сорина, клинический психолог, руководитель социальных проектов;
- Наталья Назарова, психолог, специалист по корпоративной психологии.
Участники конференции обсудят лучшие практики по трудоустройству и учету особенностей работников с «невидимыми» ограничениями по здоровью в России.
Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номер паспорта.
Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.
Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.