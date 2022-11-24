День российского миротворца 2022 — история и традиции праздника
В России 25 ноября отмечают День российского военного миротворца — праздник военных, выполняющих особую миссию по ликвидации угроз безопасности в определенном регионе. В 2022 году торжество приходится на пятницу. «Известия» рассказывают читателям об истории и традициях знаменательного дня.
День российского миротворца 2022 — история праздника
Миротворцы, или «голубые каски», — вооруженные подразделения, реализующие мирную инициативу в конфликтных регионах. В зависимости от ситуации военнослужащие миротворческих миссий действуют по-разному — от контроля за линией разграничения до военной демонстрации.
Дату праздника связали с первым случаем участия в миротворческой миссии ООН советских военнослужащих. 25 ноября 1973 года они присоединились к миротворческому контингенту на Ближнем Востоке.
На законодательном уровне деятельность российских миротворцев получила регламентацию лишь в 1995 году, когда был выпущен соответствующий указ президента РФ.
Генассамблея ООН в 2002 году учредила Международный день миротворцев 29 мая, призванный почтить память погибших на миссиях военнослужащих.
В России же праздник не получил официального закрепления. В 2016 году выходил проект президентского указа об учреждении знаменательного дня, но торжество так и не вошло в календарь государственных. Поэтому 25 ноября отмечается по сей день на неофициальном уровне.
День российского миротворца 2022 — традиции праздника
Российские миротворцы принимали участие в урегулировании десятков конфликтов в таких странах и регионах, как Босния и Герцеговина, Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, Судан, Сьерра-Леоне, ЦАР, Чад, Либерия, Косово, Таджикистан, Ангола, Нагорный Карабах.
В памятный день военнослужащие отдают дань уважения павшим сослуживцам, проводят церемонии возложения и поминовения.
Кроме того, командование в день праздника представляет к наградам отличившихся военнослужащих и проводит торжественные смотры.
19 ноября в России отмечали еще один праздник военных — День ракетных войск и артиллерии. «Известия» познакомили читателей с историей и традициями торжества артиллеристов. Другие события осени 2022 собраны в специальном календаре.