Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

Аномальное похолодание ожидается на территории Тюменской области. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Неблагоприятные погодные явления ожидаются с 23 по 27 ноября. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10 и более градусов. Об этом сообщает Megatyumen.ru.

Морозы ожидаются на юге региона. Температура воздуха местами опустится до –25 градусов.

По данным за 20 ноября, в Тюмени обморожения уже получили пять человек. Двух человек пришлось госпитализировать. Медики уточняют, что чаще всего обморожению подвержены пальцы рук и ног, щеки и нос.