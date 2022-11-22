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Свыше 40% россиян прошли вакцинацию от гриппа с начала сезона

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
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В нынешнем сезоне вакцинацию от гриппа прошли уже более 40% россиян. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

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В ведомстве рассказали, что во всех субъектах России активно ведется вакцинация, пишет REGNUM. С начала ноября число вакцинированных увеличилось с 45 млн до 60 млн человек, а это около 41% от численности населения страны, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В Роспотребнадзоре также отметили, что в России стабилизируется ситуация с COVID-19. Так, за неделю в РФ зарегистрировано 36,3 тыс. случаев коронавируса. Прирост составил 0,3% по сравнению с прошлой неделей. Рост показателей заболеваемости COVID-19 отмечен в 38 регионах страны, в том числе в Санкт-Петербурге.

Специалисты также отметили, что в стране сохраняется тенденция к росту заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), отмечает сайт aif.ru. Ситуация находится под контролем.

21 ноября первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала, что в Подмосковье вакцинацию от гриппа прошли около 3,5 млн человек, среди которых — более 970 тыс. детей. Стригункова подчеркнула, что прививка является самым надежным способом защититься от болезни, отмечает телеканал «360».

18 ноября в Роспотребнадзоре предупредили о необходимости вакцинации из-за активизации эпидемического процесса по COVID-19, гриппу и другим ОРВИ. Эпидпроцесс по указанной группе инфекций активизировался, несмотря на незначительные показатели заболеваемости

7 ноября врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Ольга Зайцева рассказала об опасных для здоровья народных методах лечения ОРВИ. По словам специалиста, при простуде не следует активно пользоваться компрессами и пить горячий чай. Вместо этого лучше пить теплые напитки, которые в отличие от горячих не провоцируют отек и размножение бактерий, пишет «Москва 24».

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