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Полноценное производство Lada Largus начнется не ранее осени 2023 года

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Фото: РИА Новости/Алексей Бабушкин
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АвтоВАЗ вернется к полноценному производству универсала семейства Largus не ранее осени 2023 года. Об этом 22 ноября сообщила группа Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте».

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АвтоВАЗ перенесет конвейерное производство Lada Largus на вторую половину 2023 года, так как бригадам, занятым сборкой подрамников и задних балок для Largus, объявлено, что они приступят к своей работе в сентябре 2023 года. Об этом сообщество рассказало, ссылаясь на координатора по производству шасси АвтоВАЗа Александра Воронина.

Александр Воронин сообщил, что из прежней численности работников цеха в 264 человека планируется оставить всего 100 сварщиков. Они будут заняты на производстве шасси автомобилей Vesta. Бригады (061.021), ранее работавшие на поставки шасси для «Рено – Россия», будут упразднены, а оборудование законсервировано. Вместе с тем рабочим цеха 24Р10 предложили перевестись в другие цеха и бригады.

3 ноября стало известно, что АвтоВАЗ нашел комплектующие для выпуска пятисот машин Lada Largus. С 12 по 16 декабря текущего года завод планирует выпустить партию из 500 пассажирских универсалов и фургонов семейства Largus. Этот объем автомобилей станет второй ограниченной партией Lada Largus в текущем году. Первую изготовили в июле-августе 2022 года. Она состояла из 1800 автомобилей, в которой были пассажирские и грузовые версии. Линия, на которой соберут 500 машин модели Largus, в дальнейшем будет задействована на производстве Lada Vesta NG.

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