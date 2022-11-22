Реклама
Прямой эфир
Авто
В России появился кроссовер Kia Telluride
Авто
Полноценное производство Lada Largus начнется не ранее осени 2023 года
Общество
По делу о пожаре на цветочном складе в Москве задержаны двое
Здоровье
Свыше 40% россиян прошли вакцинацию от гриппа с начала сезона
Мир
Politico узнало о возможном содержании девятого пакета санкций ЕС против РФ
Авто
«Автотор» готов возобновить работу с прежними партнерами
Общество
22 ноября может стать самым влажным в Москве за последние 73 года
Мир
Associated Press уволило писавшего об инциденте с ракетой в Польше журналиста
Происшествия
Сварочные работы могли стать причиной пожара на цветочном складе в Москве
Туризм
Индия отменила все ковидные ограничения на въезд
Мир
В НАТО признали неготовность альянса ответить России
Мир
В Косово на 48 часов отложили введение штрафов за сербские номера по просьбе США
Сюжет:

В Twitter раскритиковали Зеленского за слова о Запорожской АЭС

Пользователи Twitter уличили Зеленского во лжи за слова о Запорожской АЭС
0
Фото: Global Look Press/Argumenty i Fakty/Dmitry Grigoriev
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за слова о Запорожской АЭС (ЗАЭС). Политика уличили во лжи, обвинив Киев в обстреле станции и отмывании западных денег. Также комментаторы потребовали от него извинений за инцидент с упавшими украинскими ракетами в Польше.

Ядерный процесс: украинские формирования возобновили обстрелы ЗАЭС
Под огонь ВФУ попали энергоблоки и один из спецкорпусов Запорожской атомной станции

Днем ранее украинский лидер обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном обеспечение стабильности украинской энергетики и ситуацию на атомных станциях, в частности на Запорожской АЭС. В публикации, сделанной по итогам разговора, он выступил за создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС.

«А вы ему сказали, что перестанете ее (станцию. — Ред.) обстреливать?» — поинтересовался avrain27.

«Ну как, соврал ему про то, что это не Украина обстреливает атомную электростанцию и что русские сами себя взрывают?» — задался вопросом BlueKyp.

«А когда вы извинитесь за тех двоих поляков, убитых вашими ракетами?» — спросил JacekPlacek1916.

В тот же день, 21 ноября, глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что из-за обстрелов Запорожской АЭС продолжает оставаться риск атомной аварии. Он отметил, что за выходные зафиксировано не менее 30 прилетов, в результате повреждены резервные дизель-генераторы. По его словам, Киев «считает допустимым небольшой ядерный инцидент».

Утром 20 ноября украинские силы дважды обстреляли территорию атомной станции. За день до этого сообщалось, что в течение дня по ее территории было выпущено 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов.

В начале ноября замглавы МИД РФ Андрей Руденко подчеркнул, что сегодня главной задачей остается предотвращение обстрелов ЗАЭС со стороны Киева. Тогда же глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что переговоры по созданию защитной зоны вокруг станции, принадлежащей РФ, продолжаются.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022