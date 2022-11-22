В Twitter раскритиковали Зеленского за слова о Запорожской АЭС

Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за слова о Запорожской АЭС (ЗАЭС). Политика уличили во лжи, обвинив Киев в обстреле станции и отмывании западных денег. Также комментаторы потребовали от него извинений за инцидент с упавшими украинскими ракетами в Польше.

Днем ранее украинский лидер обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном обеспечение стабильности украинской энергетики и ситуацию на атомных станциях, в частности на Запорожской АЭС. В публикации, сделанной по итогам разговора, он выступил за создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС.

«А вы ему сказали, что перестанете ее (станцию. — Ред.) обстреливать?» — поинтересовался avrain27.

«Ну как, соврал ему про то, что это не Украина обстреливает атомную электростанцию и что русские сами себя взрывают?» — задался вопросом BlueKyp.

«А когда вы извинитесь за тех двоих поляков, убитых вашими ракетами?» — спросил JacekPlacek1916.

В тот же день, 21 ноября, глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что из-за обстрелов Запорожской АЭС продолжает оставаться риск атомной аварии. Он отметил, что за выходные зафиксировано не менее 30 прилетов, в результате повреждены резервные дизель-генераторы. По его словам, Киев «считает допустимым небольшой ядерный инцидент».

Утром 20 ноября украинские силы дважды обстреляли территорию атомной станции. За день до этого сообщалось, что в течение дня по ее территории было выпущено 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов.

В начале ноября замглавы МИД РФ Андрей Руденко подчеркнул, что сегодня главной задачей остается предотвращение обстрелов ЗАЭС со стороны Киева. Тогда же глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что переговоры по созданию защитной зоны вокруг станции, принадлежащей РФ, продолжаются.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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