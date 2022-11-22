Актер «Унесенных ветром» Микки Кун скончался в возрасте 90 лет

Американский актер Микки Кун, снявшийся в фильме «Унесенные ветром» (1939), умер на 91 году жизни. Об этом 21 ноября изданию The Hollywood Reporter сообщила его супруга Барбара.

Актер скончался в воскресенье, 20 ноября в хосписе штата Флорида. По словам супруги, до недавнего времени он отлично себя чувствовал.

По данным ряда СМИ, Кун был последним оставшимся в живых актером, упомянутым в титрах «Унесенных ветром». В фильме он исполнял роль сына Эшли Уилкса (Лесли Говард) и Мелани Гамильтон (Оливия де Хэвилленд).

Помимо «Унесенных ветром» Кун снялся в таких картинах как «Хуарес» (1939), «Дик Трейси» (1945), «Трамвай «Желание»» (1951). В 1951 году он поступил на четырехлетнюю службу в военно-морское силы (ВМС) США и работал авиационным электриков. Затем Кун снялся еще в нескольких проектов и завершил актерскую карьеру. До выхода на пенсию в 1995 году он работал в American Airlines.