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22 ноября может стать самым влажным в Москве за последние 73 года

Синоптик Леус: нынешнее 22 ноября может стать самым влажным за последние 73 года в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус допустил, что вторник, 22 ноября, может стать самым влажным за последние 73 года в Москве.

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В беседе с «РИА Новости» синоптик уточнил, что в столице уже выпало до 5 мм осадков.

«Сегодняшний день может войти в метеорологическую историю столицы как самое влажное 22 ноября за последние 73 года, то есть с момента начала наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ», — уточнил Леус.

По его словам, в настоящее время по этому показателю лидирует 22 ноября 1965 года, когда в городе выпало 8 мм осадков, отмечает «Москва 24». Он также отметил, что к 06:00 в Московской области местами уже выпало 4–5 мм осадков.

Леус добавил, что 22 ноября также ожидаются умеренная солнечная активность и неустойчивое геомагнитное поле, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Утром 22 ноября столицу и область накрыл сильный снег, местами отмечается ледяной дождь. Причиной непогоды в регионе, по словам Леуса, является балканский циклон. Синоптик подчеркнул, что метеостанции городских округов Домодедово и Коломна зафиксировали гололед и переохлажденные осадки, пишет РИАМО.

Леус подчеркнул, что атмосферный фронт в течение дня будет смещаться к северо-востоку, а зона осадков, которые постепенно переходят в мокрый снег и ледяные дожди, охватит весь столичный регион. Синоптик предупредил, что при подобных погодных условиях вероятны падение деревьев и обрывы ЛЭП.

Накануне Росгидрометцентр объявил в регионе штормовое предупреждение с 03:00 до первой половины дня вторника, 22 ноября. Жителям столицы порекомендовали не парковать автомобили вблизи деревьев, а также обходить стороной шаткие конструкции и рекламные щиты, отмечает телеканал «360».

Ранее, 22 ноября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о скачках атмосферного давления. Согласно прогнозу Гидрометцентра, днем 22 и 23 ноября атмосферное давление в Москве составит 742 мм рт. ст., в четверг, 24 ноября, — 750 мм.

Нормой атмосферного давления для столицы является 748 мм рт. ст.

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