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Сварочные работы могли стать причиной пожара на цветочном складе в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Причиной пожара на цветочном складе в центре Москвы в воскресенье могли стать нарушения при проведении сварочных работ. Об этом 22 ноября сообщили в экстренных службах.

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«Сейчас рассматривается версия, что причиной пожара могли стать нарушения техники безопасности во время сварки. Сварщик погиб», — сказал представитель экстренных служб ТАСС.

По его словам, неисправность проводки и замыкание также сохраняются.

Накануне в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что неисправность электропроводки и ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами рассматриваются как одни из основных причин пожара. Отмечалось, что следователи продолжают устанавливать все обстоятельства и причины произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Пожар возник днем 20 ноября на двухэтажном кирпичном цветочном складе на Комсомольской площади. Потушить пламя удалось только спустя девять часов. В 22:03 пожарные ликвидировали открытое горение. В 23:55 пожар был полностью ликвидирован.

В результате возгорания обрушились межэтажные перекрытия между первым и вторым этажами на площади 700 кв. м. Кроме того, при пожаре на цветочном складе от огня пострадал еще один склад, принадлежащий отделу МВД России. По данным «Известий», возгорания на складе МВД не было, однако пожар в соседнем здании нанес предметам, хранящимся на складе, урон.

Из-под завалов спасатели извлекли тела семерых погибших.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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