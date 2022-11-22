Реклама
Прямой эфир
Мир
Politico узнало о возможном содержании девятого пакета санкций ЕС против РФ
Авто
«Автотор» готов возобновить работу с прежними партнерами
Общество
22 ноября может стать самым влажным в Москве за последние 73 года
Мир
Associated Press уволило писавшего об инциденте с ракетой в Польше журналиста
Происшествия
Сварочные работы могли стать причиной пожара на цветочном складе в Москве
Туризм
Индия отменила все ковидные ограничения на въезд
Мир
В НАТО признали неготовность альянса ответить России
Мир
В Косово на 48 часов отложили введение штрафов за сербские номера по просьбе США
Мир
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении обязательств по Сирии
Мир
В Чехии заявили о потере ВСУ инициативы из-за дефицита боеприпасов
Мир
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на Соломоновых островах
Мир
Группа хакеров сообщила о взломе портала украинского минфина
Сюжет:

В НАТО признали неготовность альянса ответить России

Адмирал Бауэр признал неготовность НАТО ответить России из-за проблем с инфраструктурой
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dod/Chad J. Mcneeley
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Североатлантический альянс не готов отреагировать на «угрозу» со стороны России вдоль границ стран блока. Об этом 21 ноября написало агентство Reuters со ссылкой на председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра.

НАТО подкачалось: какие силы нарастил альянс у границ России и Белоруссии
С февраля этого года группировка блока в Восточной Европе увеличилась в 2,5 раза

«В очень многих странах — не только на восточном фланге — существуют недостатки в инфраструктуре», — заявил военачальник.

В материале отмечается, что эта проблема возникла в связи с расширением блока, а это означает, что необходимо защищать более длинную границу. Таким образом, необходимо преодолевать большее расстояние для прикрытия военного подкрепления. Помимо этого остается больше места для потенциальных атак, включая кибератаки на инфраструктуру.

Как рассказал агентству бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес, в случае переброски тяжелой техники из-за океана проблемами станут низкая пропускная способность европейских железных дорог и разница в ширине колеи. При этом он добавил, что также недостаточно транспортных мощностей или инфраструктуры, которые позволяли бы быстро перемещать силы НАТО по Европе.

Еще одними из проблем названы недостаток информации о маршрутах и «парализующая» бюрократия.

Ранее в понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс хочет добиться приемлемого мирного соглашения для Украины. Он отметил, что любой конфликт рано или поздно заканчивается за столом переговоров. Он также заявил об увеличении суммарных военных расходов блока. В то же время Столтенберг добавил, что НАТО должно расширить поставки оружия, включая средства противовоздушной обороны (ПВО) и горючего на Украину на фоне интенсивных ударов со стороны РФ.

До этого, 14 ноября, Столтенберг заявил, что не стоит недооценивать военные возможности России, и признал: ближайшие месяцы на Украине будут тяжелыми.

Президент России Владимир Путин в свою очередь неоднократно предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он подчеркнул, что это приведет к глобальной катастрофе. Также в Москве указывали, что, поставляя оружие Украине, США и НАТО в ступают в прокси-войну с Россией.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022