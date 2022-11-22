В НАТО признали неготовность альянса ответить России

Североатлантический альянс не готов отреагировать на «угрозу» со стороны России вдоль границ стран блока. Об этом 21 ноября написало агентство Reuters со ссылкой на председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра.

«В очень многих странах — не только на восточном фланге — существуют недостатки в инфраструктуре», — заявил военачальник.

В материале отмечается, что эта проблема возникла в связи с расширением блока, а это означает, что необходимо защищать более длинную границу. Таким образом, необходимо преодолевать большее расстояние для прикрытия военного подкрепления. Помимо этого остается больше места для потенциальных атак, включая кибератаки на инфраструктуру.

Как рассказал агентству бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес, в случае переброски тяжелой техники из-за океана проблемами станут низкая пропускная способность европейских железных дорог и разница в ширине колеи. При этом он добавил, что также недостаточно транспортных мощностей или инфраструктуры, которые позволяли бы быстро перемещать силы НАТО по Европе.

Еще одними из проблем названы недостаток информации о маршрутах и «парализующая» бюрократия.

Ранее в понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс хочет добиться приемлемого мирного соглашения для Украины. Он отметил, что любой конфликт рано или поздно заканчивается за столом переговоров. Он также заявил об увеличении суммарных военных расходов блока. В то же время Столтенберг добавил, что НАТО должно расширить поставки оружия, включая средства противовоздушной обороны (ПВО) и горючего на Украину на фоне интенсивных ударов со стороны РФ.

До этого, 14 ноября, Столтенберг заявил, что не стоит недооценивать военные возможности России, и признал: ближайшие месяцы на Украине будут тяжелыми.

Президент России Владимир Путин в свою очередь неоднократно предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он подчеркнул, что это приведет к глобальной катастрофе. Также в Москве указывали, что, поставляя оружие Украине, США и НАТО в ступают в прокси-войну с Россией.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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