Telegraph: Великобритания передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2

Лондон отправил Киеву высокоточные ракеты Brimstone-2. Об этом 21 ноября сообщила газета The Telegraph.

«Великобритания отправила Украине усовершенствованную модель ракеты Brimstone с лазерным наведением, дальность действия которой вдвое больше, чем у предыдущей версии», — говорится в публикации.

При этом число направленных на Украину Brimstone-2 не разглашается.

Издание напомнило, что примерно полгода назад Великобритания отправила Украине самонаводящиеся ракеты класса «воздух-земля» Brimstone-1. Уточняется, что такие ракеты обычно запускаются с воздуха, но Вооруженные силы Украины (ВСУ) модифицировали грузовики, чтобы использовать их как пусковые платформы.

Днем ранее глава Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании Грэм Биггар указал на риски, связанные с перебрасыванием больших партий оружия в зону боевых действий на Украине. Так, по его словам, существует опасность того, что военная техника попадет на черный рынок и в руки террористов.

До этого, 20 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что поставляемое на Украину вооружение оказывается на черном рынке, его ежемесячный контрабандный оборот достигает $1 млрд.

2 ноября министр обороны Британии Бен Уоллес заявил о необходимости пополнить ракетные запасы королевства, которые истощились на фоне оказания военной помощи Украине. По его словам, 500 противотанковых ракетных комплексов NLAW будут доставлены в следующем году от производителя ракет Thales UK.

Ранее, 28 октября, сообщалось, что Британия могла передать Украине около половины от общего количества имеющихся у нее противотанковых ракетных комплексов NLAW. В минобороны указывали, что всего Киеву от западных государств направлено около 10 тыс. противотанковых ракет, включая NLAW, а также Javelin и Brimstone.

В середине октября стало известно, что Великобритания поставит Украине ракеты средней дальности AIM-120 (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, AMRAAM) для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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