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В Косово на 48 часов отложили введение штрафов за сербские номера по просьбе США

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Фото: REUTERS/Fatos Bytyci
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В Косово отложили введение штрафов за выданные властями Сербии автомобильные номера на 48 часов по просьбе США. Об этом 22 ноября сообщил «премьер» самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти.

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«Благодарю посла Ховени за его приверженность и участие. Принимаю его запрос о 48-часовой отсрочке введения штрафов за нелегальные «КМ» и другие автомобильные номера. Я счастлив сотрудничать с США и ЕС чтобы найти решение в ближайшие два дня», — написал Курти в Twitter.

Накануне в Брюсселе прошел новый раунд переговоров на высшем уровне между Белградом и Приштиной на фоне обострения ситуации в Косово. В результате встречи Белград и Приштина не достигли никаких договоренностей.

На переговорах президент Сербии Александр Вучич и Курти собирались в числе прочего разрешить конфликт с номерными знаками, после того как в непризнанной республике начали штрафовать тех, кто использует сербские автомобильные номера и не ставит местные.

Позже в этот день Вучич заявил, что обстановка в Косово и Метохии находится на грани столкновений. По словам главы государства, власти самопровозглашенной республики Косово отправили спецназ МВД на населенный сербами север края.

7 ноября президент Сербии обсудил ситуацию в Косово с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Сербский президент заявил, что Приштина нарушает Брюссельское соглашение своими «односторонними действиями».

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность обострением вокруг Косово. Она отметила, что страны Запада не предпринимают действий для окончания провокаций радикалов в Косово и подталкивают ситуацию к прямому конфликту. Дипломат указала, что Белград в свою очередь демонстрирует конструктивный подход, в частности призывает к решению возникающих вопросов путем диалога и реализации уже имеющихся договоренностей.

В Косово с 1 ноября вступили в силу новые меры по регистрации автомобилей. Водителям зарегистрированных в Косово и Метохии автомобилей с номерами, выданными властями Сербии, будут выдавать предупреждения, а с 22 ноября их планировалось штрафовать. В Белграде заявили, что не намерены выполнять новые правила.

Косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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