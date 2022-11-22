В Косово на 48 часов отложили введение штрафов за сербские номера по просьбе США

В Косово отложили введение штрафов за выданные властями Сербии автомобильные номера на 48 часов по просьбе США. Об этом 22 ноября сообщил «премьер» самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти.

«Благодарю посла Ховени за его приверженность и участие. Принимаю его запрос о 48-часовой отсрочке введения штрафов за нелегальные «КМ» и другие автомобильные номера. Я счастлив сотрудничать с США и ЕС чтобы найти решение в ближайшие два дня», — написал Курти в Twitter.

Накануне в Брюсселе прошел новый раунд переговоров на высшем уровне между Белградом и Приштиной на фоне обострения ситуации в Косово. В результате встречи Белград и Приштина не достигли никаких договоренностей.

На переговорах президент Сербии Александр Вучич и Курти собирались в числе прочего разрешить конфликт с номерными знаками, после того как в непризнанной республике начали штрафовать тех, кто использует сербские автомобильные номера и не ставит местные.

Позже в этот день Вучич заявил, что обстановка в Косово и Метохии находится на грани столкновений. По словам главы государства, власти самопровозглашенной республики Косово отправили спецназ МВД на населенный сербами север края.

7 ноября президент Сербии обсудил ситуацию в Косово с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Сербский президент заявил, что Приштина нарушает Брюссельское соглашение своими «односторонними действиями».

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность обострением вокруг Косово. Она отметила, что страны Запада не предпринимают действий для окончания провокаций радикалов в Косово и подталкивают ситуацию к прямому конфликту. Дипломат указала, что Белград в свою очередь демонстрирует конструктивный подход, в частности призывает к решению возникающих вопросов путем диалога и реализации уже имеющихся договоренностей.

В Косово с 1 ноября вступили в силу новые меры по регистрации автомобилей. Водителям зарегистрированных в Косово и Метохии автомобилей с номерами, выданными властями Сербии, будут выдавать предупреждения, а с 22 ноября их планировалось штрафовать. В Белграде заявили, что не намерены выполнять новые правила.

Косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.