Финансист рассказала об игровом способе накопить средства

Для того чтобы приучить себя к финансовой дисциплине и накопить на старость, можно прибегнуть к играм, которые тренируют привычку откладывать небольшие суммы каждый день. Об этом во вторник, 22 ноября, рассказала кандидат экономических наук, заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве РФ Валерия Минчичова.

Финансист рекомендует начать копить с маленьких сумм и сразу приучать себя к регулярности таких действий. В качестве примера она привела игру, которая в течение месяца поможет сформировать полезную привычку. Речь идет о десяти рублях в день, эту сумму можно увеличить, например, до 150 рублей.

«Нужно откладывать в кубышку безналичную или наличную в первый день 10 рублей, во второй — 20 рублей, в третий — 30 рублей и так далее до 15-го числа месяца, когда в копилку попадет 150 рублей. А следующие дни до конца месяца откладывать на 10 рублей в день меньше, то есть на 16-й день 140 рублей, на 17-й день 130 рублей и так далее», — сказала Минчичова агентству «Прайм».

К концу месяца таким образом можно накопить порядка 2400 рублей, причем за счет незаметных трат, указала эксперт. Итог за месяц нужно положить на депозит или перевести на накопительный счет.

В эту финансовую игру можно играть и с детьми, формируя у них финансовую грамотность. Главное — не спустить полученную сумму на мелкие радости, а оставить в качестве финансовой подушки безопасности, резюмировала Минчичова.

Ранее во вторник эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала о том, что делать при обнаружении чужой банковской карты. По ее словам, не стоит пытаться отправить на счет карты незначительную сумму с сообщением о находке, уносить карту с собой или искать владельца в интернете. В качестве оптимального решения Дайнеко посоветовала позвонить на горячую линию банка, выпустившего карту.