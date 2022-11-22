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Финансист рассказала об игровом способе накопить средства

Финансист Минчичова: нужно регулярно откладывать маленькие суммы, чтобы накопить средства
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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Для того чтобы приучить себя к финансовой дисциплине и накопить на старость, можно прибегнуть к играм, которые тренируют привычку откладывать небольшие суммы каждый день. Об этом во вторник, 22 ноября, рассказала кандидат экономических наук, заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве РФ Валерия Минчичова.

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Финансист рекомендует начать копить с маленьких сумм и сразу приучать себя к регулярности таких действий. В качестве примера она привела игру, которая в течение месяца поможет сформировать полезную привычку. Речь идет о десяти рублях в день, эту сумму можно увеличить, например, до 150 рублей.

«Нужно откладывать в кубышку безналичную или наличную в первый день 10 рублей, во второй — 20 рублей, в третий — 30 рублей и так далее до 15-го числа месяца, когда в копилку попадет 150 рублей. А следующие дни до конца месяца откладывать на 10 рублей в день меньше, то есть на 16-й день 140 рублей, на 17-й день 130 рублей и так далее», — сказала Минчичова агентству «Прайм».

К концу месяца таким образом можно накопить порядка 2400 рублей, причем за счет незаметных трат, указала эксперт. Итог за месяц нужно положить на депозит или перевести на накопительный счет.

В эту финансовую игру можно играть и с детьми, формируя у них финансовую грамотность. Главное — не спустить полученную сумму на мелкие радости, а оставить в качестве финансовой подушки безопасности, резюмировала Минчичова.

Ранее во вторник эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала о том, что делать при обнаружении чужой банковской карты. По ее словам, не стоит пытаться отправить на счет карты незначительную сумму с сообщением о находке, уносить карту с собой или искать владельца в интернете. В качестве оптимального решения Дайнеко посоветовала позвонить на горячую линию банка, выпустившего карту.

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