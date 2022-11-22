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Российский боец Немков подарил фанату чек на $1 млн после победы на Bellator 288

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Louis Grasse
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Российский боец смешанного стиля Вадим Немков подарил фанату большую табличку чека на $1 млн после своей победы на турнире Bellator 288 в Чикаго.

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«Мы выезжали из гоcтиницы чуть раньше времени. К нам подошли фанаты. Подарил чек кому-то из них», — рассказал спортсмен порталу Metaratings.

По его словам, у него было много вещей, поэтому традиционно вручаемую победителям табличку с его именем и суммой выигрыша все равно пришлось бы оставить в США.

При этом, говоря о том, на что он собирается потратить выигрыш, Немков отметил, что, скорее всего, придержит деньги, но в целом рассматривал вариант покупки дома.

Ранее, 19 ноября, Вадим Немков победил американца Кори Андерсона на турнире Bellator 288 в Чикаго и защитил чемпионский титул в полутяжелом дивизионе. Судьи единогласно присудили победу россиянину. По итогам боя победитель получил $1 млн.

Жена спортсмена Екатерина в беседе с «Известиями» 20 ноября рассказала, что семья рада победе бойца и ждет его дома.

Также Немков рассказал, что его оппонент Андерсон пнул выпавшую у него капу от безысходности. К бою он подошел в хорошей форме, поэтому смог победить, «передышав» соперника.

Следующий бой у Немкова состоится 4 февраля на турнире Bellator 290 в Лос-Анджелесе. Ему предстоит выйти на ринг против кубинца Йоэля Ромеро, передает «Спорт-Экспресс». Однако россиянин признался, что пока не думает о поединке, так как хочет вернуться домой и увидеться с семьей.

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