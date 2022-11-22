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Финансист рассказала о действиях при обнаружении чужой банковской карты

Финансист Дайнеко: не стоит самостоятельно искать владельца найденной банковской карты
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Фото: Global Look Press/Klaus Ohlenschläger
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Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко 22 ноября рассказала о том, что делать, если вы нашли чужую банковскую карту.

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В беседе с агентством «Прайм» она сообщила, что не стоит пытаться отправить на счет карты незначительную сумму с сообщением о находке, передавать свою находку кому-то или же оставлять карту на видном месте в ожидании владельца. Как напомнила эксперт, пока карта не заблокирована, недобросовестные люди, которые найдут карту после вас, могут воспользоваться ей для покупок в интернете или в магазине бесконтактным способом.

Также Дайнеко не рекомендует уносить карту с собой или искать владельца в интернете. По ее словам, это может создать проблемы самому нашедшему. Так как его могут заподозрить в предыдущих незаконных списаниях средств, если картой уже сумел воспользоваться злоумышленник.

«Поэтому в лучшем случае поиск владельца — пустая трата времени, а в худшем — подозрение в причастности к совершению кражи денежных средств с банковского счета карты», — подчеркнула она.

Кроме того, Дайнеко предупредила, что не стоит снимать деньги или оплачивать покупку чужой картой. Поскольку за использование найденных банковских карт предусмотрена уголовная ответственность по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража с банковского счета»), пояснила эксперт.

В качестве оптимального решения в случае обнаружения чужой карты Дайнеко посоветовала позвонить на горячую линию банка, выпустившего карту и сообщить о находке. Если владелец еще не сообщил в банк о пропаже, банк сам свяжется с ним и заблокирует карту.

При этом эксперт уточнила, что в случае нахождения чужой карты в отделении банка или у банкомата, нужно сообщить об этом сотруднику банка, а не пытаться заблокировать ее самостоятельно через банкомат. Так как использование технической блокировки при помощи произвольного ввода пин-кода обезопасит карту только на 24 часа.

В случае, если не будет сообщения с просьбой блокировки, карта разблокируется автоматически. Помимо этого, банкоматы оборудованы видеофиксацией и подобные действия с чужой картой также могут расцениваться как попытка незаконного снятия средств.

Ранее, 18 ноября, заместитель руководителя департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова посоветовала не пытаться самостоятельно найти владельца чужой пластиковой карты. Поскольку можно получить необоснованные обвинения в воровстве или мошенничестве. Лучше сообщить о находке в банк, который ее выпустил. Сотруднику финансовой организации следует объяснить ситуацию и продиктовать номер карты.

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