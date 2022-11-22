Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на Соломоновых островах

Власти Соломоновых островов призвали граждан перебраться на возвышенности после землетрясения у юго-западного побережья, магнитуда которого составила 7,0. Об этом сообщает 22 ноября агентство Reuters.

Землетрясение произошло на глубине 15 км, примерно в 16 км к юго-западу от района Маланго. Изначально Геологическая служба США оценила магнитуду толчков в 7,3.

По словам премьер-министра Соломоновых островов Манассе Согаваре, землетрясение было мощным, при этом серьезных разрушений не повлекло.

Между тем, уточнил он, жителям населенных районов, оказавшихся в зоне землетрясений, выпущена рекомендация «покинуть прибрежные зоны и оставаться на возвышенности», поскольку подземные толчки могут вызвать приливную волну высотой до 1 м на Соломоновых островах.

Ранее, 21 ноября, сообщалось о гибели 162 человек в результате землетрясения на индонезийском острове Ява. Большинство погибших — дети.

Также, по данным местных телеканалов, пострадали 326 человек и более 2 тыс. жилых домов получили повреждения.