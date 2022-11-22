Лаврентьев призвал к возобновлению работы Конституционного комитета Сирии

Россия считает, что перерыв в работе Конституционного комитета Сирии затянулся, нужно определить время и место его заседания. Об этом 22 ноября заявил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

«Считаем, что перерыв достаточно затянулся, необходимо определяться и по месту, и по времени проведения очередной, девятой сессии Конституционного комитета», — сказал он в начале переговоров по сирийскому урегулированию в Астане.

Он также выразил надежду на то, что в ходе консультаций со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном удастся определить механизм дальнейших действий по работе Конституционного комитета.

Лаврентьев уточнил, что пока нет определенности касательно времени и места проведения комитета. Однако Россия рассчитывает, что удастся прийти к согласию до конца года.

Кроме того, Лаврентьев назвал лживой информацию о том, что сирийские военные нанесли удар по территории Идлиба при поддержке России. По его словам, Запад пытается использовать сирийское досье как одно из направлений противостояния с РФ.

При этом Россия считает, что Турции стоит воздержаться от применения чрезмерной военной силы в Сирии.

«Будем призывать наших турецких коллег к определенной сдержанности, с тем чтобы не допустить эскалации напряженности, причем эскалации напряженности не только на севере, но и на всей территории Сирии. Мы считаем, что работу со всеми заинтересованными сторонами надо продолжить и попытаться найти какое-то верное решение, в том числе по так называемому курдскому вопросу», — сказал Лаврентьев.

Как отметил спецпредставитель президента РФ, Москва считает необходимым поиск мирного решения курдского вопроса в свете ударов Турции по Сирии, будет работать с партнерами.

Помимо этого, по словам Лаврентьева, трансграничный механизм помощи Сирии устарел, от него надо отказаться.

«Поговорим, конечно, с нашими партнерами в отношении дальнейшего действия трансграничного механизма доставки гуманитарной помощи. Мы по-прежнему в Российской Федерации считаем, что этот механизм устарел и от него надо бы отказаться», — подчеркнул Лаврентьев.

Также он указал на тот факт, что вывод американского военного контингента из Сирии поспособствовал бы стабилизации ситуации в республике.

Накануне министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что военные Турции за два дня проведения операции «Коготь-меч» в Сирии и Ираке при помощи самолетов и огневой поддержки нейтрализовали 184 террориста.

Тогда же иранское агентство IRNA со ссылкой на турецкие СМИ сообщило, что истребители турецкой армии нанесли удар по району штаба американских войск в Эль-Хасеке в Сирии.

Кроме того, телеканал Habertürk сообщил, что турецкий город Каркамыш, расположенный на границе с Сирией, подвергся ракетному обстрелу со стороны запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). По некоторым данным, город был атакован пятью ракетами, два человека погибли, еще шесть получили ранения.

В ночь на воскресенье, 20 ноября, Турция провела новую воздушную операцию «Коготь-меч» против, как утверждает Анкара, террористических группировок. Как позже, 22 ноября, заявили «Известиям» в сирийском парламенте, Дамаск осудил военные атаки Турции по северу Сирии. Зампред международного комитета парламента Сирии Аммар аль-Асад заявил, что Дамаск «не потерпит турецкую операцию на севере Сирии».

Турция провела на севере Сирии с 2017 года три военные операции. В результате появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо. Также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.