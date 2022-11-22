Посольство РФ осудило реакцию США на расстрел российских военнопленных

Западные государства, в том числе США, игнорируют грубое нарушение прав служащих ВС РФ, находящихся в украинском плену. Такое заявление во вторник, 22 ноября, сделали представители российского посольства.

«Подчеркиваем: украинские пленные содержатся в полном соответствии с требованиями международного гуманитарного права. Киевский режим до сих пор не понес наказание за свои преступления. США и коллективный Запад, по сути, даже не критикуют украинские власти», — говорится в комментарии ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Говоря о расстреле российских служащих, сотрудники дипмиссии назвали действия исполнителей из числа ВС Украины «грубейшим нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года».

В посольстве указали на то, что отсутствие реакции на преступления Киева укрепляет чувство вседозволенности и безнаказанности неонацистов. Кроме того, по мнению диппредставителей, решения Вашингтона превращают США в сторону конфликта на Украине, загоняют российско-американские отношения в тупик.

12 ноября в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовали видео, на котором зафиксированы тела по меньшей мере 11 российских пленных солдат. На кадрах видно, что убитые безоружны. Отмечается, что инцидент произошел в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР).

Позже, 21 ноября, бывший боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил о сотрудничестве бригады, расстрелявшей пленных, с НАТО.

Как стало известно в этот же день, в Госдуму внесли проект постановления о заявлении нижней палаты парламента «в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных». Госдума также призвала западные страны отказаться от поддержки неонацистской идеологии и воплощения ее принципов в деятельности современной Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва будет делать всё, что возможно, в рамках международных механизмов, чтобы обратить внимание на расстрел российских военнопленных и привлечь к ответственности всех участников преступления.

Тогда же американский посол по особым поручениям Бет Ван Шак, курирующая в Госдепартаменте США связанные с пресечением военных преступлений и их расследованием вопросы, заявила, что Вашингтон отслеживает сообщения о расправе над российскими военнопленными.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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