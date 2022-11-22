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В Совфеде оценили слова генсека НАТО о мире на условиях Киева

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг, говоря о необходимости разрешения российско-украинского конфликта переговорным путем лишь на условиях Киева, допустил «опасную оговорку». Столтенберг действует не просто против интересов граждан стран Североатлантического альянса, но еще и «потакает безумной логике украинских авантюристов». Такое заявление 22 ноября сделал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

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«Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «любой конфликт рано или поздно заканчивается за столом переговоров». Но вместо того чтобы побудить Киев к немедленным переговорам, он потребовал такого «мирного решения, которое будет приемлемо для Украины», что, в свою очередь, определяется успехами на поле боя. И ради такого «мирного» решения НАТО, дескать, должна продолжать расширять поставки Украине», — написал он в своем Telegram-канале.

Подобные высказывания Косачев назвал взаимоисключающими, поскольку генсек НАТО говорит о достижении мира, продолжая при этом снабжать Украину вооружением. Вице-спикер добавил, что, по мнению американской стороны, чем больше погибнет людей, тем ближе мирное решение.

Также Косачев отметил противоречивость в принципах принятия Брюсселем решений. По его словам, мелкие вопросы решаются путем долгих голосований, тогда как проблема «жизни и смерти передана нескольким русофобствующим чиновникам, которых народы не выбирали».

Накануне, 21 ноября, на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде Столтенберг заявил, что, «пока Россия будет продолжать вести себя так, как ведет сейчас, особенно в отношении Украины, нет возможности для содержательного диалога».

Как заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, соответствующее заявление — неудачная попытка оправдать происходящее. Он отметил также, что Москва не раз говорила о готовности к диалогу с Киевом, однако украинское руководство «намеренно остается глухим, предпочитая ультиматумы и делая странные, порой взаимоисключающие заявления».

До этого, 16 ноября, Столтенберг указал, что приоритетом для альянса являются поставки Украине систем противовоздушной обороны (ПВО).

Между тем двумя днями ранее, 14 ноября, генсек НАТО заявил, что не стоит недооценивать военные возможности России, и признал: ближайшие месяцы на Украине будут тяжелыми.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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