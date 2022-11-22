Антивоенные протесты прошли в Германии

Антивоенные протесты прошли в нескольких городах Германии. Люди вышли на улицы Берлина, Лейпцига, Дрездена, Дуйсбурга, Ростока. Митингующие обвинили НАТО в разжигании конфликта с Россией, передает телеканал «Известия». Участники акции выступили за нормализацию отношений с Москвой. Протестующие заявили, что немцы не должны платить за преступления президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

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