«Транснефть» получила письмо «Укртранснафты» о росте тарифов на транзит нефти в 2023 году

«Укртранснафта» намерена повысить тарифы на поставки российской нефти через украинскую территорию по нефтепроводу «Дружба». Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил ТАСС представитель компании «Транснефть» Игорь Демин.

По его словам, руководство оператора изучает предложения украинских коллег, а также готовит соответствующие обращения в государственные органы РФ — ФАС и Минэнерго.

Согласно информации агентства Bloomberg, «Укртранснефть» с 1 января 2023 года повысит тарифы на перекачку сырой нефти в Венгрию и Словакию на €2,10 за 1 т, до €13,60.

При этом еще в апреле «Укртранснефть» повысила тарифы на прокачку нефти из РФ через Украину до €11,5 за т.

Ранее, 15 ноября, «Транснефть» получила уведомление от украинской стороны об остановке транспортировки топлива в направлении Венгрии по нефтепроводу «Дружба» в связи с падением давления. Позднее Будапешт сообщил, что причиной остановки стало повреждение трансформаторной станции.

На следующий день работа нефтепровода была восстановлена в прежнем режиме.

«Дружба» — крупнейший российский трубопровод, осуществляющий поставки нефти в Европу. Маршрут проходит от Альметьевска через Самару и Брянск до белорусского Мозыря, а затем разветвляется на два участка: южный (по территории Украины, Чехии, Словакии и Венгрии) и северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии).