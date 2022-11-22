Умер продюсер «Крестного отца» Грэй Фредериксон

Американский кинопродюсер Грэй Фредериксон умер в возрасте 85 лет в США. Об этом 21 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Продюсер скончался в воскресенье, 20 ноября, в своем доме в штате Оклахома после борьбы с раком простаты. О смерти Фредериксона сообщила изданию его жена.

Фредериксон работал вместе с режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой над созданием серии фильмов «Крестный отец», а также кинокартин «Апокалипсис сегодня» и «От всего сердца».

За вторую часть «Крестного отца» Фредериксон, Коппола и продюсер Фред Роос получили «Оскар» в номинации «Лучший фильм».