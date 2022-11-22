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Украинские военные выпустили 10 ракет из «Града» по Зайцево в ДНР

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Украинские войска обстреляли Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив в ночь на вторник, 22 ноября, 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел по направлению: 23:58 — населенный пункт Иванополье — населенный пункт Зайцево: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее, 18 ноября, сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку в ДНР, выпустив 40 ракет из «Града».

Накануне стало известно, что ВСУ дважды за две минуты обстреляли Иловайск в ДНР из американских систем залпового огня HIMARS. В тот же день был обстрелян детский сад в Донецке, здание получило повреждения.

Кроме того, 14 ноября украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 20 ракет из «Града».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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