Bloomberg: Украина планирует повысить плату за транзит российской нефти по «Дружбе»

Российская нефтепроводная компания «Транснефть» получила письмо от украинского оператора «Укртранснафта» о повышении тарифов на прокачку российской нефти через территорию Украины по нефтепроводу «Дружба» на 18%. Об этом заявил 21 ноября официальный представитель компании Игорь Демин.

Как он заявил агентству ТАСС, в настоящее время «Транснефть» изучает предложения, а также готовит соответствующие сообщения в государственные органы РФ — ФАС и Минэнерго.

По данным агентства Bloomberg, «Укртранснефть» повысит с 1 января 2023 года тарифы на транспортировку сырой нефти в Венгрию и Словакию на €2,10 за 1 т, до €13,60.

Ранее, 15 ноября, Украина уведомила «Транснефть» о прекращении прокачки топлива в направлении Венгрии по нефтепроводу «Дружба» из-за падения давления. Позднее в Венгрии заявили, что поставка нефти по «Дружбе» была остановлена в связи с повреждением трансформаторной станции.

На следующий день Игорь Демин сообщил, что прокачка нефти по нефтепроводу «Дружба» через Украину возобновилась.

Кроме того, в апреле «Укртранснефть» повышала тарифы на транспортировку российской нефти через свою страну до €11,5 за т.

«Дружба» — крупнейший российский трубопровод, осуществляющий поставки нефти в Европу. Маршрут проходит от Альметьевска через Самару и Брянск до белорусского Мозыря, а затем разветвляется на два участка: южный (по территории Украины, Чехии, Словакии и Венгрии) и северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии).