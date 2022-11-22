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В Госдепе США заявили о необходимости деэскалации в Сирии

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Вашингтон считает необходимым придерживаться действий, ведущих к деэскалации ситуации в Сирии, и выступает против проводимой Турцией операции «Коготь-меч» на территории этой страны, а также в Ираке. Об этом сообщается в распространенном в понедельник, 21 ноября, письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

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«Соединенные Штаты выражают свои искренние соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в Сирии и Турции. Мы призываем к деэскалации в Сирии для защиты гражданского населения и поддержки общей цели — разгрома ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство». — Ред.)», — говорится в сообщении.

Кроме того, Прайс отметил, что США продолжают выступать «против любых нескоординированных военных действий в Ираке, нарушающих суверенитет этой страны».

Ранее в этот день министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что военные Турции за два дня проведения операции «Коготь-меч» в Сирии и Ираке при помощи самолетов и огневой поддержки нейтрализовали 184 террориста.

Как в понедельник сообщало иранское агентство IRNA со ссылкой на турецкие СМИ, истребители турецкой армии нанесли удар по району штаба американских войск в Эль-Хасеке в Сирии.

В то же время телеканал Habertürk сообщил, что турецкий город Каркамыш, расположенный на границе с Сирией, подвергся ракетному обстрелу со стороны запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). По некоторым данным, город был атакован пятью ракетами, два человека погибли, еще шесть получили ранения.

В ночь на воскресенье, 20 ноября, Турция провела новую воздушную операцию «Коготь-меч» против, как утверждает Анкара, террористических группировок. Как позже, 22 ноября, заявили «Известиям» в сирийском парламенте, Дамаск осудил военные атаки Турции по северу Сирии. Зампред международного комитета парламента Сирии Аммар аль-Асад заявил, что Дамаск «не потерпит турецкую операцию на севере Сирии».

Турция провела на севере Сирии с 2017 года три военные операции. В результате появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо. Также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.

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