Business Insider заявил об окончании сокращений в Twitter

Американский предприниматель и новый глава Twitter Илон Маск 21 ноября на собрании с сотрудниками в штаб-квартире компании в Сан-Франциско заявил, что больше не планирует сокращать штат. Об этом сообщил портал Business Insider со ссылкой источники.

По информации портала, Маск заявил, что больше увольнений не планируется. По данным одного из источников СМИ, до того как предприниматель возглавил Twitter, штат сотрудников составлял около 7,5 тыс. человек. После увольнений и сокращений число работников компании уменьшилось до 2,3 тыс.

Business Insider отмечает, что Twitter может начать наем новых сотрудников. Как отметил один из источников портала, на собрании Маск заявил, что собирается принимать на работу больше инженеров.

При этом портал сообщает, что по подсчетам одного из сотрудников компании, в данный момент Twitter покинули 50% инженеров.

Также на собрании Маск заявил, что не собирается переносить штаб-квартиру Twitter из Сан-Франциско (штат Калифорния) в штат Техас.

Ранее, 19 ноября, газета The New York Times сообщила, что за последнее время около 1,2 тыс. работников уволилось из Twitter по собственному желанию. Эту информацию подтвердили три источника в компании. Всего в конце октября число штатных сотрудников составляло 7,5 тыс. человек, но после массовых увольнений оно сократилось до 3,7 тыс.

Накануне юрист AVG Legal Алексей Гавришев спрогнозировал проблемы для Маска из-за его подхода к управлению Twitter. По его словам, в связи с перегрузкой способности сотрудников компании будут падать, и поэтому Маску предстоит найти способ удержать оставшихся работников и найти необходимое число новых.

До этого, 16 ноября, Маск предложил сотрудникам компании готовиться к увеличению объемов работы в ближайшее время либо уволиться. Бизнесмен также указал, что Twitter «должен стать чрезвычайно хардкорным» в будущем.

Илон Маск возглавил Twitter 27 октября. Сумма сделки составила $44 млрд.