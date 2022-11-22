FP узнал о разногласиях между Францией и Германией из-за Украины

Украинский конфликт выявил сильные разногласия между Францией и Германией, рассорив их как никогда прежде. Об этом в понедельник, 21 ноября, написала обозреватель журнала Foreign Policy Каролин де Грюйтер.

«Тот факт, что Германия внезапно выступает с односторонними инициативами без координации с Францией, нарушает хрупкое равновесие между Парижем и Берлином», — отметила она.

По словам журналистки, ситуация вокруг Украины обострила основные разногласия между странами. Германия обеспокоена угрозой ее модели экономического роста из-за антироссийских санкций и сокращения поставок энергоресурсов. ФРГ впервые за многие годы импортирует больше, чем экспортирует. Кроме того, Германия осознала, что Европа больше не может полагаться на Францию касательно политики безопасности и обороны.

Каролин де Грюйтер считает, что именно поэтому канцлер Германии Олаф Шольц пересмотрел приоритеты и направил силы на улучшение отношений Берлина с Вашингтоном.

Кроме того, в качестве аргумента обозреватель привела статью французского экономиста Жака Аттали, в которой говорится возникновении между странами разногласий относительно долгосрочных стратегических интересов.

Ранее, 2 ноября, корреспондент немецкого издания Der Tagesspiegel Кристоф фон Маршалл указал, что военная помощь Киеву со стороны Берлина и действия властей страны по борьбе с энергокризисом вызвали негодование у ее европейских союзников. Недовольство Германией выразили многие лидеры ЕС, в том числе Макрон, который отметил, что Берлин инвестирует €100 млрд в закупку импортной военной техники из США, а не в совместные европейские проекты.

23 октября обозреватель Le Figaro Пьер Авриль заявил, что отношения Франции и Германии ухудшаются из-за внешнеполитических разногласий. По его словам, Францию также не устраивает, что Германия сосредоточилась на решении внутренних экономических проблем, вместо того чтобы противостоять общеевропейским угрозам.

До этого, 20 октября, Макрон выразил негативное отношение к тому, что политика ФРГ и позиция канцлера Германии Олафа Шольца по вопросу энергетики изолируют его от ЕС.