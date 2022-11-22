Боец Усман Нурмагомедов вернулся в Махачкалу с чемпионским поясом Bellator

Российский боец ММА Усман Нурмагомедов 22 ноября вернулся в Махачкалу с чемпионским поясом Bellator после того, как одержал победу над Патрики Фрейре на турнире в Чикаго.

Боец рассказал «Известиям», что ближайшие две недели планирует отдыхать в кругу близких.

«В село поеду, наверное. Бабушку хочу увидеть. Моя бабушка сама осетинка, осетинские пироги покушаю, она готовит очень вкусно», — рассказал он.

19 ноября российский боец ММА Усман Нурмагомедов победил бразильца Патрики Фрейре единогласным решением судей и стал чемпионом Bellator в легком весе.

На счету 24-летнего Нурмагомедова 16 побед в 16 поединках в ММА. У 36-летнего Фрейре в ММА 24 победы и 11 поражений.