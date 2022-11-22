Экономисты оценили последствия роста числа заявлений о банкротстве

По данным аналитиков, в III квартале 2022 года число заявлений о банкротстве выросло на 16,3% по сравнению с итогами II квартала. Этот показатель растет уже пять месяцев подряд. Экономисты в беседе с «Известиями» рассказали, как банкротства европейских предприятий отразятся на мировой и российской экономике и стоит ли ждать смягчения антироссийских санкций в ближайшем будущем.

Аналитики Eurostat объясняют тенденцию по банкротствам подорожанием энергоносителей. При этом больше всего банкротств пришлось на Венгрию (+110,6%), Испанию (+66,1%) и Литву (+4%). Меньше банкротств при этом зафиксировано в Румынии (–36,1%), на Кипре (–32,7%) и в Эстонии (–21,3%).

Как заявил доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов, сейчас мировая экономика стоит на своеобразной развилке.

«Если крупнейшие центробанки мира начнут жестко бороться с инфляцией (так, как это было сделано в США в 1981 году), рецессия будет глубокой, но относительно короткой. Если же борьба с инфляцией затянется и будет слабой (кажется, что это основной сценарий), то есть шансы повторить довольно неприятный период мировой экономической истории, а именно стагфляцию 1970-х годов, которая длилась почти десятилетие», — добавил он.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая сказала, что рост заявлений на банкротства отражает напряженность на фоне скачка цен на продовольствие, газ и электроэнергию летом этого года в результате санкционного противостояния с Россией и резкого сокращения поставок «Газпрома».

«Европейская экономика пока не находится в рецессии: рост ВВП в III квартале 2022 года составил 0,2% (кв/кв) и 2,1% (г/г). Но экономическая активность ослабла в III квартале и, вероятно, продолжит ослабевать и в IV квартале, с достаточно высокой вероятностью перехода к рецессии в конце текущего года — начале 2023 года всего региона или по крайней мере его крупнейшей экономики — Германии», — заключила она.

Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева, в свою очередь, посчитала, что риски просчитывают и предприятия общепита, и производственные предприятия, стоимость продукции которых зависит и от энергоносителей, и от сырья из России. Для потребителя, в отличие от компаний, не должно быть ощутимой разницы на первый взгляд, уточнила она.

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Устали и уходят: европейский бизнес массово банкротится