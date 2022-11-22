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Один человек погиб и пять пострадали в результате ДТП в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате ДТП в Московской области. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил источник «Известий».

Отмечается, что столкнулись такси и автомобиль каршеринга. По предварительным данным, погибший находился в такси.

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Судя по кадрам с места происшествия, оба автомобиля сильно искорежены.

В столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры уточнили, что автомобильная авария произошла на Калужском шоссе, у деревни Ватутинки.

«На Калужском шоссе в районе деревни Ватутинки столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее, 20 ноября, президент Северо-Западного инвестиционно-промышленного банка Сергей Шевченко на автомобиле Lexus насмерть сбил пешехода в подмосковном городе Одинцово.

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