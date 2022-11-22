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Народный артист Василий Бочкарев рассказал о дне смерти Сталина

Народный артист Василий Бочкарев рассказал о запахе валерьянки в день смерти Сталина
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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В кителе, гриме или с кавказским акцентом — образ Сталина на сцене всегда рискует получиться карикатурным, считает народный артист РФ Василий Бочкарев. У него на даче висит флаг России, он помнит своих предшественников в Малом театре, восхищается «Бессмертным полком», играет вождя и замахнулся на Булгакова. 22 ноября дважды лауреат Государственной премии отмечает 80-летие. Накануне юбилея он поговорил с «Известиями».

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Он рассказал, что до сих пор помнит день смерти Сталина.

«Я учился в школе. По радио сказали, что умер Сталин. В учительской педагоги плакали, кто-то рыдал. И был один вопрос: «Как нам жить дальше? Как мы будем без отца?» В момент все осиротели. Воспоминания настолько яркие, что я до сих пор помню тот запах валерьянки, который стоял по всем коридорам и кабинетам школы», сказал артист.

«Потом были похороны Сталина, на которых меня чуть не задавили. Потому что там была масса народу», вспоминает Василий Бочкарев.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Меня чуть не задавили на похоронах Сталина»

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