Служащие батальона Судоплатова рассказали о выполнении задач в зоне СВО

Батальон имени Павла Судоплатова обеспечивает безопасность жителей Мелитополя в Запорожской области. С военнослужащими встретился корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Отряд занимается охраной общественного порядка в городе, а также работает в зоне боевых действий. У военных есть всё необходимое для быстрого реагирования и выполнения задач спецоперации, в том числе вооружение, амуниция, а также грузовой транспорт и легковые автомобили.

Как отметил заместитель губернатора региона по обороне с позывным «Терек», батальон регулярно выезжает на линию соприкосновения, где наносит удары из разных видов оружия по скоплениям живой силы и техническим средствам противника.

«Если будет поставлена задача, батальон беспрекословно выполнит», — подчеркнул командир роты в составе отряда с позывным «Метис».

Также он отметил, что в добровольческом батальоне служат бойцы не только из Запорожской области, но и со всех уголков России.

Ранее, 14 октября, сообщалось, что батальон имени Судоплатова принял в свои ряды новобранцев. Церемония состоялась в городе Мелитополь, сразу после этого военные отправились на стрельбище, где под наблюдением опытных инструкторов выполнили практические упражнения с автоматом.

19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Запорожская область вошла в состав РФ по итогам референдума.

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