Реклама
Прямой эфир
Мир
Британия передала Украине модернизированные ракеты Brimstone-2
Происшествия
Украинские военные выпустили 10 ракет из «Града» по Зайцево в ДНР
Армия
Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ
Мир
В Госдепе США заявили о необходимости деэскалации в Сирии
Мир
Британский наемник пожаловался на пережитое в рядах ВСУ
Мир
The Guardian обвинила Британию в нарушении данного Украине обещания
Мир
Полицейский погиб в результате нападения на юго-востоке Ирана
Мир
Не менее 36 человек погибли при пожаре на заводе в Китае
Мир
Зеленский отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о скачках атмосферного давления
Мир
FP узнал о разногласиях между Францией и Германией из-за Украины
Спорт
Боец Усман Нурмагомедов вернулся в Махачкалу с чемпионским поясом Bellator
Сюжет:

Служащие батальона Судоплатова рассказали о выполнении задач в зоне СВО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Батальон имени Павла Судоплатова обеспечивает безопасность жителей Мелитополя в Запорожской области. С военнослужащими встретился корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Отряд занимается охраной общественного порядка в городе, а также работает в зоне боевых действий. У военных есть всё необходимое для быстрого реагирования и выполнения задач спецоперации, в том числе вооружение, амуниция, а также грузовой транспорт и легковые автомобили.

Статус СВО: добровольцы станут ветеранами боевых действий
Воины подразделений, участвующие в спецоперации вместе с российской армией, получат все полагающиеся льготы

Как отметил заместитель губернатора региона по обороне с позывным «Терек», батальон регулярно выезжает на линию соприкосновения, где наносит удары из разных видов оружия по скоплениям живой силы и техническим средствам противника.

«Если будет поставлена задача, батальон беспрекословно выполнит», — подчеркнул командир роты в составе отряда с позывным «Метис».

Также он отметил, что в добровольческом батальоне служат бойцы не только из Запорожской области, но и со всех уголков России.

Ранее, 14 октября, сообщалось, что батальон имени Судоплатова принял в свои ряды новобранцев. Церемония состоялась в городе Мелитополь, сразу после этого военные отправились на стрельбище, где под наблюдением опытных инструкторов выполнили практические упражнения с автоматом.

19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Запорожская область вошла в состав РФ по итогам референдума.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022