Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 ноября

Облачная погода, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, а также до 2 градусов мороза ожидают жителей Московского региона во вторник, 22 ноября. Также на дорогах местами возможна гололедица — соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –2 до 0 градусов. Ночью сохранится такая же температура.

В Московской области ожидается от –3 до +2 градусов в дневное время суток и до 4 градусов мороза — в ночное.

Днем прогнозируется восточный ветер со скоростью 6–11 м/с, возможны порывы до 15 м/с, ночью ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2–7 м/c.

Атмосферное давление составит 741–742 мм ртутного столба.

Ранее, 21 ноября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве и Московской области объявлено штормовое предупреждение. Отмечается, что с трех ночи до первой половины дня включительно 22 ноября ожидается ледяной дождь.

В связи с этим в ГИБДД попросили водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, особо уделяя внимание проезду по эстакадам, мостам и путепроводам, так как именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи.