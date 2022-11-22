Четыре человека погибли в Ираке в результате взрыва газа
Четыре человека погибли, более 20 пострадали при взрыве газа в провинции Дахук на севере Ирака. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщает Al Mashhad Al Araby.
«Взрыв произошел из-за протечки газовой трубы», — говорится в публикации.
Отмечается, что инцидент произошел в здании студенческого общежития. Причины случившегося неизвестны.
Сразу после взрыва к месту происшествия выехали отряды гражданской обороны, которые потушили пожар и оказали помощь раненым.
Ранее, 17 ноября, стало известно, что один человек погиб и не менее 20 пострадали в результате обрушения трех жилых зданий в городе Сулеймания в Ираке.
Предполагается, что баллон со сжиженным газом взорвался на крыше одного из трехэтажных домов.