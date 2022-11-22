Зеленский отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков. Об этом 21 ноября сообщили в украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции».

«Несмотря на призывы наложить вето, президент Зеленский всё же подписал закон, который фактически убивает систему противодействия отмыванию денег украинскими политиками. Это одно из семи требований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС», — говорится в сообщении центра в Twitter.

По информации организации, этим законом фактически уничтожается система финансового мониторинга политиков на Украине. Кроме того, в центре указали на символичность отмены пожизненного финансового мониторинга для политически значимых лиц во время боев в Донбассе.

Как отметили в организации, политики будут подпадать под жесткий мониторинг только в течение трех лет после увольнения с должности.

«Удобно, например, для депутатов, которым нужно легализовать кэш, который они получали в конвертах. Подождал три года, выпал из-под тщательного мониторинга, легализовал кэш, и никто уже в банках не спросит, где взял, как заработал и так далее», — написал центр.

Ранее, 17 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла слова Зеленского об отсутствии коррупции на Украине. Она предложила Зеленскому взяться за наркоманов после взяточников.

3 ноября сообщалось, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины разоблачило преступную схему, с помощью которой бывший глава государственного предприятия «Укрпатент» и его сообщники под видом закупки бронежилетов для военных присвоили себе государственные средства в размере 250 млн гривен.

До этого, 9 сентября, стало известно, что на Украине депутата Верховной рады заподозрили в незаконном обогащении. По версии Нацагентства по предотвращению коррупции, его супруга вывезла из страны более $500 тыс. за время специальной военной операции. При этом, согласно декларации за 2020 год, семья заработала всего 335 тыс. гривен, $10 тыс. и €15 тыс.

В конце августа стало известно, что украинские правоохранители разоблачили троих представителей минобороны, которые при закупке военной амуниции для армии украли около $580 тыс.