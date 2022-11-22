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Зеленский отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков

Зеленский подписал закон, которым отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Ukrainian President s Offi
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков. Об этом 21 ноября сообщили в украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции».

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«Несмотря на призывы наложить вето, президент Зеленский всё же подписал закон, который фактически убивает систему противодействия отмыванию денег украинскими политиками. Это одно из семи требований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС», — говорится в сообщении центра в Twitter.

По информации организации, этим законом фактически уничтожается система финансового мониторинга политиков на Украине. Кроме того, в центре указали на символичность отмены пожизненного финансового мониторинга для политически значимых лиц во время боев в Донбассе.

Как отметили в организации, политики будут подпадать под жесткий мониторинг только в течение трех лет после увольнения с должности.

«Удобно, например, для депутатов, которым нужно легализовать кэш, который они получали в конвертах. Подождал три года, выпал из-под тщательного мониторинга, легализовал кэш, и никто уже в банках не спросит, где взял, как заработал и так далее», — написал центр.

Ранее, 17 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла слова Зеленского об отсутствии коррупции на Украине. Она предложила Зеленскому взяться за наркоманов после взяточников.

3 ноября сообщалось, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины разоблачило преступную схему, с помощью которой бывший глава государственного предприятия «Укрпатент» и его сообщники под видом закупки бронежилетов для военных присвоили себе государственные средства в размере 250 млн гривен.

До этого, 9 сентября, стало известно, что на Украине депутата Верховной рады заподозрили в незаконном обогащении. По версии Нацагентства по предотвращению коррупции, его супруга вывезла из страны более $500 тыс. за время специальной военной операции. При этом, согласно декларации за 2020 год, семья заработала всего 335 тыс. гривен, $10 тыс. и €15 тыс.

В конце августа стало известно, что украинские правоохранители разоблачили троих представителей минобороны, которые при закупке военной амуниции для армии украли около $580 тыс.

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