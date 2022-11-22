Военкор «Известий» рассказал о новой тактике танкистов в ДНР

Экипажи отдельного танкового батальона 1-го армейского корпуса сейчас уничтожают украинские опорные пункты в поселке Водяное на авдеевском направлении. Корреспондент «Известий» стал свидетелем успешного огневого налета танкистов на укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и узнал подробности о применении танков для огня непрямой наводкой.

На окраины поселка российские войска смогли зайти после взятия Опытного, уточнил корреспондент.

Отмечается, что всё чаще танки используются именно для стрельбы с закрытых позиций. В 70-е годы такое ведение огня посчитали слишком дорогостоящим и неэффективным и убрали из уставов и наставлений. Но в 2015–2017 годах во время боев в Донбассе этот способ стал возвращаться в войска Донецкой Народной Республики (ДНР), а сегодня стал одним из основных и в Вооруженных силах РФ. Это позволяет оставаться неуязвимым для многочисленных противотанковых средств противника.

«У танка разброс снарядов меньше, эллипс рассеивания намного меньше (чем у артиллерии. — Ред.). Противник не успевает нас засечь, работаем быстро и сразу отходим», — пояснил корреспонденту «Известий» наводчик одной из боевых машин с позывным «Костер».

Автомат заряжания на танках позволяет выпустить всего за несколько минут 28 снарядов, а стабилизированное орудие не нуждается в таком долгом восстановлении наводки, как у артиллерии. Поэтому, пристрелявшись по назначенной цели, танкисты могут нанести по ней очень мощный удар и уйти быстрее, чем будут обнаружены.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дело бронетехники: как танки проламывают оборону ВФУ под Авдеевкой