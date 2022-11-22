Мария Захарова призвала секретариат МАГАТЭ четко указать на тех, кто обстреливает ЗАЭС

Руководство секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должно четко указать на тех, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом в понедельник, 21 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она считает, что пришло время уйти от абстрактных осуждений и назвать тех, кто обстреливает ЗАЭС.

«Пришло время назвать вещи своими именами, иначе украинских националистов не остановить. Для этого нужны решимость и ответственность. Очень надеемся, что они будут проявлены», — приводятся ее слова на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как заявила Захарова, после периода некоторого затишья Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили артиллерийские удары по территории внутри периметра станции. Она отметила, что под угрозой критическая инфраструктура ЗАЭС, а также жизнь и здоровье сотрудников.

По ее словам, особый цинизм действиям Киева придает то, что удары ВСУ последовали практически сразу после завершения в Вене регулярной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, в ходе которой рассматривался вопрос о ситуации вокруг ядерных объектов на Украине.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что западные спонсоры Киева являются соучастниками совершаемых преступлений, так как в документе сессии нет ни слова об истинном источнике угроз.

Ранее в этот день глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что на ЗАЭС остается риск атомной аварии. По его словам, Украина считает допустимым «небольшой ядерный инцидент» на станции. В тот же день сообщалось, что ВСУ обстреливают из тяжелой артиллерии образца НАТО Энергодар, где находится Запорожская АЭС.

17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ в резолюции призвал Россию отказаться от «необоснованных претензий» на ЗАЭС. В документе выражена озабоченность по поводу неоднократного нарушения внешнего энергоснабжения после артиллерийских обстрелов в прилегающих районах. При этом, кто ведет данные обстрелы, в резолюции не уточняется.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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