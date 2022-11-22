Минобороны России сообщило о новых героических поступках российских военных, их профессионализме и самоотверженности, благодаря которым Вооруженные силы (ВС) РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В оборонном ведомстве рассказали о мужестве подполковника Евгения Артамонова, выполнявшего задачу по освобождению одного из населенных пунктов от незаконных вооруженных формирований украинских боевиков. Обнаружив на подступах эшелонированную оборону противника, Артамонов принял решение нанести сосредоточенный удар.

Благодаря умелому руководству подполковника, батальонная группа нанесла значительный урон формированиям националистов, что позволило развить наступление и освободить населенный пункт. В ходе боестолкновения подчиненные Артамонова уничтожили два опорных пункта, боевую машину пехоты и более 15 служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также в МО отметили заслуги майора Александра Якутина, который с первых дней СВО в сложной боевой обстановке выполнял военно-политические задачи. Так, он содействовал работе временной администрации на зачищенных от боевиков ВСУ территориях. В частности, майор организовывал эвакуацию гражданского населения вглубь освобожденных регионов.

Когда артиллеристы ВСУ атаковали точку сбора беженцев, Якутин быстро сориентировался и перевел мирных жителей в укрытие, благодаря чему удалось избежать жертв среди местного населения. Позже он обеспечивал безопасность колонны при обстреле кассетными боеприпасами. Профессионализм и отвага майора позволили завершить эвакуационные мероприятия без потерь.

Наконец, в ходе боевых действий отличился капитан Сергей Борисенко. Под его командованием мотострелковый взвод участвовал в освобождении одного из населенных пунктов от боевиков ВСУ. Продвигаясь в заданном направлении, российские служащие вышли на хорошо оборудованный оборонительный рубеж и большое сосредоточение живой силы противника.

Взвод Борисенко атаковал позиции националистов, предварительно выстроив систему ведения огня с учетом условий местности. В результате столкновения были уничтожены долговременные огневые точки с пулеметными и гранатометными расчетами, что позволило прорвать оборону ВСУ, в кратчайшие сроки взять под контроль поселение и закрепиться в нем основным силам батальонной тактической группы.

Ранее, 20 ноября, Минобороны сообщило, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск РФ в ходе спецоперации за неделю уничтожили четыре американские гаубицы М777.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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