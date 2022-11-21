Пожар произошел в 40-этажном доме в центре Москвы

В центре Москвы произошел пожар в 40-этажном жилом доме. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщили очевидцы.

Отмечается, что инцидент произошел в Мукомольном проезде. Жильцы самостоятельно эвакуировались из здания.

По данным МЧС, площадь пожара составила 10 кв. м. Как уточнили в ведомстве, в квартире на 36-м этаже произошло возгорание мебели.

В 22:30 пожар был локализован, а в 22:35 горение ликвидировали. Сведений о пострадавших не поступало.

Накануне пожар возник на двухэтажном кирпичном цветочном складе на Комсомольской площади. Потушить пламя удалось только спустя девять часов. Из-под завалов спасатели извлекли тела семерых погибших.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».