Один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре в Канаде

В результате стрельбы в торговом центре в канадском городе Принс-Руперт (провинция Британская Колумбия) погиб один человек, еще один получил ранения. Об этом 21 ноября сообщает радиостанция CBC со ссылкой на королевскую канадскую конную полицию.

Отмечается, что сотрудники полиции обнаружили одного погибшего и одного раненого. В настоящее время следователи проводят проверку. Местных жителей просят держаться подальше от этого района.

Премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби выразил свои соболезнования пострадавшим в ходе стрельбы.

«Наши сердца обращены ко всем пострадавшим… Все жители Британской Колумбии думают о людях в Принс-Руперте», — сказал он на пресс-конференции.

Ранее, 11 ноября, стало известно, что по меньшей мере четыре человека были ранены в результате стрельбы возле колледжа в канадском Квебеке.