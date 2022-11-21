Киев и НАТО готовились к наступлению в Донбассе и на всей российской границе до начала специальной операции. Об этом в понедельник, 21 ноября, рассказал «Известиям» бывший служащий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Если бы Россия не начала спецоперацию, они [служащие ВС Украины и альянса] начали бы свою операцию. У них уже были четкие планы наступать не только на Луганск и Донецк, а по всей границе с Россией. Они полностью готовились именно к боевым действиям», — заявил он.

По словам военного, план заключался в том, чтобы спровоцировать Москву еще в 2019 году. К этому времени западные специалисты — морские пехотинцы и зеленые береты — закончили подготовку бойцов ВСУ к предстоящему столкновению.

«Слухи ходили, что при первых штурмах Украиной российских границ и Донбасса вторыми зайдут войска НАТО в украинской форме. Натовские военные с 2014 года там воюют в украинской форме. На Донбассе воевали штатные военные Америки», — добавил собеседник «Известий».

При этом тех, кто интересовался причинами столь серьезной подготовки, оперативно ликвидировали. Так «пропадали» в числе прочих даже офицеры украинской армии.

«Я задавал много вопросов: если Украина находится в оборонительной системе, почему готовят не к обороне, а к наступлению, к штурму? И штурму не сел, а городов-миллионников? Мне говорили: не твое дело. Мол, люди, которые много знают, долго не живут», — признался экс-боевик.

Ранее в этот день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс начал оказывать военную помощь Киеву еще до начала спецоперации РФ.

19 ноября шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО не ищет конфликта с Россией, но помогать Украине продолжит «в ее оборонительной борьбе». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что НАТО, продолжая накачивать Киев оружием, приближается к столкновению с Россией.

В тот же день обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Томас Гутшкер указал, что Киев стремится вовлечь НАТО в прямое столкновение с Россией. Он отметил, что это подтверждают призывы украинских лидеров к Западу в отношении РФ.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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