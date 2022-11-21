Украинцев предупредили о плановых отключениях электроэнергии 22 ноября

Во вторник, 22 ноября, на территории Украины будут организованы плановые отключения света. Об этом накануне сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Завтра, 22 ноября, с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения. Мы продолжаем делать всё возможное для восстановления устойчивого энергопитания в ваши дома», — говорится в Telegram-канале организации.

Также отмечается, что украинская энергосистема на сегодняшний день всё еще не может функционировать в полную силу.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наиболее тяжелая ситуация с электричеством сложилась в Киеве и области, Одессе и области, а также в Харькове и Харьковской области.

Глава крупнейшего энергетического холдинга Украины ДТЭК Максим Тимченко в этот же день заявил, что украинцы, у которых есть возможность покинуть страну, должны быть готовы сделать это до наступления зимы, чтобы снизить нагрузку на энергетическую систему.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима: в частности, речь шла о взрыве на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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