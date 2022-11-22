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Встали у нуля

Легенда советского футбола Юрий Гаврилов — о выступлении национальной команды в условиях санкций
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Сборная России по футболу завершила свой календарный год двумя безликими товарищескими матчами. Подопечные Валерия Карпина в гостях дважды сыграли со счетом 0:0 — и с Таджикистаном, и с Узбекистаном. Всего наша национальная команда сыграла в 2022 году три контрольных матча. Все они прошли в Средней Азии. И все вызвали критику в плане качества показанного футбола, что, однако, можно оправдать экспериментальным характером выбранного на эти встречи состава, где главный тренер Валерий Карпин задействовал немало молодых футболистов.

Но есть ли смысл в таких товарищеских матчах в условиях тотального бана? Нас не допустили до отбора на чемпионат Европы 2024 года. То есть еще минимум два года мы будем вне международных соревнований. В Азиатскую конфедерацию футбола мы переходить, судя по всему, также не собираемся. Поэтому я не очень понимаю, в чем смысл сейчас играть матчи в Бишкеке и Душанбе.

Единственный аспект — посмотреть молодежь на перспективу. Карпин это и делает, но зачем нам нужны выездные встречи? С посредственными соперниками (Узбекистан можно назвать исключением, но с натяжкой). На плохих полях. В итоге мы получаем травмы, которые Сергей Песьяков и Александр Сильянов получили на искусственном поле стадиона «Пахтакор». Речь про игроков «Ростова», поэтому сам Карпин, думаю, в шоке. А представляете, если бы травмы получили футболисты «Зенита» или ЦСКА? Какой бы сейчас был шум в СМИ!

Почему не остаться в той же Москве и не сыграть с молодежной сборной на стадионе «Динамо» или «Химок»? Или с одним из клубов РПЛ? С тем же «Спартаком» на его домашней арене. Или с лучшими легионерами РПЛ. Футболисты бы провели матч на хорошем поле против качественного соперника. Зрители бы тоже пришли на такое событие. Или сыграть в том же Сочи или Краснодаре, пройти сборы в Крыму. Можно придумать что-то интересное, а не ориентироваться на слабых соперников из Азии.

Всё равно игры с Киргизией и Таджикистаном вряд ли дадут какой-то международный опыт. Плюс у них такой же товарищеский статус. За него не дают очки. Они не служат целью, чтобы подготовиться к следующему сопернику по официальной игре. Потому что официальных игр в ближайшее время не прогнозируется. Так что мне очень понятно, почему у многих вышедших на поле нет особой мотивации. Думаю, что сами футболисты не получают удовольствия от этих игр, сборов. Это как заставить людей ехать на каторгу.

Честно, я даже не смотрел эти игры целиком, для меня они не представляют никакого интереса. Даже если бы ребята выиграли 3:0 или 5:0 — никакого удовлетворения от этого нет. Да и качество игры, если выразиться мягко, посредственное. Думаю, что в РФС также откажутся от этой идеи. Слишком высокие риски, которые ничем не оправданы.

Возможно, это делается для того, чтобы показать, что мы готовы вернуться в любой момент. Но думаю, что этот вопрос будет решаться на самом высоком уровне. Вряд ли для боссов FIFA важно, играем мы с кем-то в период бана или нет.

Автор — ​призер Олимпийских игр, двукратный чемпион СССР, лучший бомбардир чемпионата СССР 1983 года

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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