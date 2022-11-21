В Латвии осквернили братское захоронение советских воинов

С мемориальной стены братского захоронения советских воинов в Латвии сорвали надпись «Слава героям». Об этом 21 ноября заявили в посольстве РФ в Риге.

«Аккурат после празднования Дня независимости Латвии жители поселка Сесава Елгавского края обнаружили очередной акт вандализма, совершенный на расположенном в этом населенном пункте братском воинском захоронении — с мемориальной стены была сорвана надпись «Слава героям» на русском и латышском языках», — говорится в Telegram-канале дипмиссии.

Этот инцидент посольство РФ сочло глумлением над памятью павших.

«Сложно назвать людьми виновников этого омерзительного преступления», — добавили в учреждении.

Накануне Следственный комитет РФ сообщил, что проведет проверку по факту осквернения двух памятников советским героям в Латвии. Речь шла о мемориале в Елгавском крае и мемориальных плитах с захоронениями советских солдат в Юрмале.

Ранее, 18 ноября, сообщалось, что в Латвии из-за ошибки в документах снесли памятник одному из основателей республики — Николаю Свемпу. В списке он обозначен как монумент двум латышским партизанам Имантсу Судмалису и Малдису Скрее, воевавшим против нацистов.

В июне стало известно, что парламент Латвии принял закон «О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики». К середине следующего месяца латвийское правительство составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу. К настоящему моменту снесено более 120 памятников.

Новая волна осквернений и сносов памятников в некоторых странах Европы началась на фоне проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.