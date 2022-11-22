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В «Газпромнефть-СМ» объявили о планах развития на 2023 год

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Фото: «Газпромнефть – СМ»
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В следующем году «Газпромнефть-смазочные материалы» планирует расширить ассортимент, усовершенствовать логистические цепочки и улучшить цифровую экосистему для партнеров. Об этом представители руководства предприятия рассказали на большой дистрибьюторской конференции.

На мероприятии было отмечено, что собственная научная база позволит «Газпромнефть-СМ» производить не только моторные, индустриальные и судовые масла, но и поставлять на рынок специализированные смазочные материалы. Вместе с тем предприятие увеличит количество стендовых и полевых испытаний для подтверждения качества новых технологических решений.

«Эксплуатационные тесты масел в реальных условиях позволяют совершенствовать рецептуры, разрабатывать специализированные продукты и создавать индивидуальные составы масел под запросы крупнейших промышленных предприятий», — рассказали в компании.

Там также напомнили, что строящийся в Омске комплекс гидроизодепарафинизации будет производить синтетические базовые масла, на основе которых компания создает новые продукты. Проектная мощность комплекса составит 220 тыс. тонн в год, что позволит «Газпромнефть-СМ» отказаться от использования импортных аналогов.

Также компания планирует открыть во всех федеральных округах страны новые инженерно-технические площадки, которые обеспечат ее партнеров цифровыми сервисами, например, G-Lab. Он единственный в России предоставляет услуги предиктивной диагностики смазочных материалов и оборудования, позволяющей предупреждать поломки механизмов техники, в том числе и иностранных производителей, которая не может получить обслуживание в гарантийных сервисных центрах.

На конференции также рассказали, что другим приоритетным направлением работы «Газпромнефть-СМ» в 2023 году станет продвижение и продажа продукции на популярных интернет-площадках.

Гендиректор компании Анатолий Скоромец подчеркнул, что у «Газпромнефть-СМ» есть «уникальные ресурсы — амбициозная и талантливая команда, масштабные отраслевые и научные проекты, налаженная дистрибьюторская сеть в России и мире, а также успешный 15-летний опыт работы». «Мы не только создаем высокотехнологичные масла, уникальные цифровые сервисы, но и знаем, что благодаря надежным партнерам-дистрибьюторам все эти продукты будут востребованы. Именно поэтому даже в условиях меняющегося рынка «Газпромнефть-СМ» может ставить перед собой самые амбициозные цели и задачи», — добавил он.

«Газпромнефть-смазочные материалы» — дочернее предприятие «Газпром нефти», компания занимает одну из лидирующих позиций на российском и международном рынке смазочных материалов. Ассортимент продукции, которая выпускается на собственных производственных площадках, включает более тысячи наименований.

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