Клирик псковского монастыря погиб в результате обстрелов ВСУ

Клирик храма князя Александра Невского Псково-Печерского монастыря Александр Цыганов погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). О смерти священнослужителя сообщается в Telegram-канале монастыря в понедельник, 21 ноября.

Цыганова с ранениями в тяжелом состоянии госпитализировали две недели назад. За его жизнь врачи боролись всё это время, но, к сожалению, клирик умер.

«21 ноября 2022 года после двух тяжелых недель борьбы за жизнь от полученных ранений скончался воинский священник 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского города Пскова иерей Александр Цыганов», — говорится в сообщении.

Цыганов находился в зоне спецоперации вместе с протоиереем Михаилом Васильевым. Вместе они попали под обстрел боевиков ВСУ.

«Батюшка был тяжело ранен при исполнении священнического долга по окормлению воинов армии России в зоне СВО и попал под обстрел вместе с протоиереем Михаилом Васильевым», — написано в сообщении.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Ситуация там значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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