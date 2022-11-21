Московский зоопарк закажет вольер с бассейном для карликового бегемота Ксюши

Московский зоопарк закажет летний вольер с бассейном для карликового бегемота Ксюши. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок от 21 ноября.

Максимальная цена контракта заявлена в 5,2 млн рублей. Строительство объекта должно начаться в апреле 2023 года.

Так, для бегемота будут построены чаша бассейна со ступенями, бетонная площадка для кормления, два навеса и металлическое ограждение.

10 октября Ксюша заселилась в новый зимний домик с бассейном и теплыми полами. В помещении постоянно поддерживается температура около 26 градусов и влажность не менее 70%. Московский зоопарк объявил тендер на его строительство в июне прошлого года. Домик предназначен для круглогодичного содержания животного.

Самка карликового бегемота появилась в Московском зоопарке в 2017 году, ее привезли из зоопарка Швеции в рамках европейской программы по сохранению популяции карликовых бегемотов в неволе. Животное назвали Ксюшей.